Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту Казани
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Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В период действия ограничений два самолёта, следовавшие в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасные аэродромы.
Также этой ночью ограничения вводились и в аэропорту Тамбова. Там план «ковёр» продлился около двух часов, после чего воздушная гавань вернулась к штатному графику работы.