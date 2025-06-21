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21 июня, 03:43

Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту Казани

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В период действия ограничений два самолёта, следовавшие в столицу Татарстана, были перенаправлены на запасные аэродромы.

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Также этой ночью ограничения вводились и в аэропорту Тамбова. Там план «ковёр» продлился около двух часов, после чего воздушная гавань вернулась к штатному графику работы.

Артём Гапоненко
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