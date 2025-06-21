Путин поставил условие для решения украинского кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна обладать нейтральным, внеблоковым и безъядерным статусом. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы полагаем, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в декларации о независимости — нейтральный, внеблоковый статус и безъядерный», — заявил президент РФ.