Путин поставил условие для решения украинского кризиса
Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна обладать нейтральным, внеблоковым и безъядерным статусом. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Мы полагаем, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в декларации о независимости — нейтральный, внеблоковый статус и безъядерный», — заявил президент РФ.
Путин пояснил, что такой статус Украины является, по мнению России, приемлемым политическим решением.
Ранее Путин на ПМЭФ-2025 заявил, что Украина не должна быть инструментом для тех, кто желает зла России. По его словам, Киеву нужно служить суверенным интересам страны, а не западным кураторам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что для решения украинского вопроса киевскому режиму следует искоренить нацизм.