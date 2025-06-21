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Опубликовано 21 июня 2025, 13:12

Путин поставил условие для решения украинского кризиса

Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна обладать нейтральным, внеблоковым и безъядерным статусом. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Мы полагаем, что необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность, а именно к тому, что было прописано в декларации о независимости — нейтральный, внеблоковый статус и безъядерный», — заявил президент РФ.

Путин пояснил, что такой статус Украины является, по мнению России, приемлемым политическим решением.

Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта
Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта

Ранее Путин на ПМЭФ-2025 заявил, что Украина не должна быть инструментом для тех, кто желает зла России. По его словам, Киеву нужно служить суверенным интересам страны, а не западным кураторам. Кроме того, глава государства подчеркнул, что для решения украинского вопроса киевскому режиму следует искоренить нацизм.

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Александра Мышляева
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