«С тузами в рукавах»: Политолог заявил, что США ведут против Ирана грязную игру
Политолог Громыко: Против Ирана применяют грязную стратегию, держа тузы в рукаве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
На полях международного форума «Примаковские чтения» историк и политолог Алексей Громыко, глава Института Европы РАН, охарактеризовал текущую ситуацию вокруг Ирана как применение против Тегерана недобросовестной стратегии со скрытыми преимуществами. Об этом сообщает RT.
«Складывается впечатление, что с Ираном играть стали в очень грязную игру с тузами, спрятанными в рукаве, пытаться выдать выдуманные нарративы об этом конфликте за реальность», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты заняли откровенно предвзятую позицию в пользу Израиля, превращая конфликт в очередной виток опосредованного противостояния. Однако, по его словам, после недавних ударов по Ирану Вашингтон перестал быть сторонним наблюдателем, став непосредственным участником ближневосточного кризиса.
Алексей Громыко предположил, что иранскому руководству предстоит непростой выбор: нанести ответные удары по американской военной инфраструктуре в регионе или продолжить переговоры по ядерной сделке. Он отметил, что Тегерану фактически предлагается капитуляция под видом диалога, а сфабрикованные версии событий выдаются за реальность. Вероятнее всего, Иран не пойдёт на эти условия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль сумели прийти к соглашению о прекращении огня. Глава Белого дома уточнил, что Тегеран и Тель-Авив почти одновременно обратились к нему с такой просьбой. Перемирие уже вступило в силу, однако в иранском МИД сообщили, что никаких договорённостей не было.