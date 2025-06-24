«С тузами в рукавах»: Политолог заявил, что США ведут против Ирана грязную игру

На полях международного форума «Примаковские чтения» историк и политолог Алексей Громыко, глава Института Европы РАН, охарактеризовал текущую ситуацию вокруг Ирана как применение против Тегерана недобросовестной стратегии со скрытыми преимуществами. Об этом сообщает RT.

«Складывается впечатление, что с Ираном играть стали в очень грязную игру с тузами, спрятанными в рукаве, пытаться выдать выдуманные нарративы об этом конфликте за реальность», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Соединённые Штаты заняли откровенно предвзятую позицию в пользу Израиля, превращая конфликт в очередной виток опосредованного противостояния. Однако, по его словам, после недавних ударов по Ирану Вашингтон перестал быть сторонним наблюдателем, став непосредственным участником ближневосточного кризиса.