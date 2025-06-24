В Иране погиб учёный, являющийся ключевой фигурой иранской ядерной программы

Иранское информагентство NourNews сообщило о гибели атомщика Мохаммада Резы Садиги в результате израильской атаки. Инцидент произошёл утром 24 июня, за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами.

«Мохаммад Реза Садики — учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром», — говорится в публикации.

По данным источников, ракетный удар был нанесён по научно-исследовательскому центру в пригороде Тегерана, где работал Садиги. Учёный, специализировавшийся на вопросах обогащения урана, считался ключевой фигурой иранской ядерной программы.