В Иране погиб учёный, являющийся ключевой фигурой иранской ядерной программы
NourNews: Иранский учёный-атомщик погиб в результате атаки Израиля
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Иранское информагентство NourNews сообщило о гибели атомщика Мохаммада Резы Садиги в результате израильской атаки. Инцидент произошёл утром 24 июня, за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами.
«Мохаммад Реза Садики — учёный-атомщик, который погиб сегодня рано утром», — говорится в публикации.
По данным источников, ракетный удар был нанесён по научно-исследовательскому центру в пригороде Тегерана, где работал Садиги. Учёный, специализировавшийся на вопросах обогащения урана, считался ключевой фигурой иранской ядерной программы.
Особое возмущение иранской стороны вызвал выбор времени атаки — за считанные часы до вступления в силу соглашения о прекращении огня, что, по мнению аналитиков, может спровоцировать новый виток эскалации в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном, отметив, что обе стороны почти одновременно обратились к нему с соответствующей просьбой. Однако иранский МИД опроверг эту информацию, заявив об отсутствии каких-либо договорённостей. Напомним, что конфликт резко обострился в июне 2025 года, когда 13 числа Израиль нанёс серию ударов по иранским ядерным и военным объектам, что привело к уничтожению части инфраструктуры и ликвидации ключевых командиров, на что Иран ответил масштабными ракетными обстрелами израильских городов.