Востоковед рассказал, сохранится ли перемирие между Ираном и Израилем после возобновления ударов

В свете недавних событий на Ближнем Востоке ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что продолжающиеся после перемирия удары Ирана по территории Израиля, скорее всего, являются ответными действиями на удары США по Ирану. Он считает, что эти разовые атаки Тегерана — это остаточные явления противостояния и, поскольку перемирие было подтверждено, оно, вероятно, будет продолжаться.

На мой взгляд, вот эти какие-то разовые удары Ирана по Израилю — это остаточное, можно сказать, явление вот этого противостояния. Здесь, на мой взгляд, не стоит говорить о том, что вот эти вот удары беспилотниками, они приведут к новому витку противостояния. <...> Конечно, можно предположить, что это перемирие будет и нарушено, это тоже нельзя исключать. Но вот на настоящий момент, на мой взгляд, оно будет продолжаться. Борис Долгов Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук

Также, по словам Долгова, ответный удар Ирана по крупнейшей военной базе США в Катаре продемонстрировал решимость Тегерана защищать свои интересы и территорию. Это событие стало поворотным моментом, после которого Дональд Трамп и израильское руководство объявили о достижении своих целей в противостоянии с Ираном, включая уничтожение иранской ядерной программы. В результате было официально заключено перемирие. Эксперт подчеркнул, что ни США, ни Израилю, ни Ирану невыгодно продолжать конфликт и доводить его до открытой войны. Он указал на значительные потери, понесённые Израилем, что вызвало недовольство среди граждан и даже отток населения из страны.

«Ни США, ни Израилю, ни Ирану не выгодно продолжать этот конфликт, расширять конфликт и доводить его до такого прямого столкновения, войны между Ираном с одной стороны, Израилем, США и, возможно, и союзниками Израиля и США с другой стороны, поскольку тоже показано было по всем каналам телевизионного мира, какие потери понёс Израиль, это действительно так», — заявил востоковед.