6 актёров, которые ненавидят свои самые знаменитые роли и жалеют, что снимались в этом ужасе

Случается парадокс: роль делает актёра звездой, а он её проклинает. Иногда один фильм может превратить талантливого артиста в заложника собственного успеха. Life.ru рассказывает о знаменитых советских и российских актёрах, которые возненавидели персонажей, принёсших им славу.

Арчил Гомиашвили: Остап Бендер как проклятие

Арчил Гомиашвили ненавидел роль Остапа Бендера и ссорился с Гайдаем. Фото © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф и др. / Kinopoisk

Остап Бендер из «Двенадцати стульев» сделал Арчила Гомиашвили легендой советского кино. Но сам актёр терпеть не мог своего самого популярного героя уже во время съёмок. Проблема крылась в творческих разногласиях с Леонидом Гайдаем — Гомиашвили хотел играть великого комбинатора по-своему, а режиссёр требовал точного следования сценарию. Ежедневные конфликты на площадке довели актёра до того, что он искренне пожалел о согласии на эту роль. Позже, перечисляя свои любимые работы, Гомиашвили старательно обходил «Двенадцать стульев» стороной. Ирония судьбы: публика запомнила его именно как обаятельного жулика, а не как серьёзного драматического актёра.

Ирина Муравьёва: не такая, как Люда

Ирина Муравьёва терпеть не могла свою Люду из киноленты «Москва слезам не верит». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

«Москва слезам не верит» принесла Ирине Муравьёвой всенародную любовь, но сама актриса считала эту роль своей самой нелюбимой работой. Причина проста: между мягкой, застенчивой Муравьёвой и её героиней Людмилой не было ничего общего. Хамоватая, шумная портниха казалась актрисе чужой и неприятной. Хуже всего, что зрители намертво приклеили к Муравьёвой образ её персонажа. Годы спустя поклонники всё ещё ждали от неё того же задора и наглости, что демонстрировала Люда на экране. А тихая и деликатная Ирина Валентиновна страдала от этого навязанного ей амплуа бойкой москвички.

Игорь Старыгин: навеки Арамис

Игорь Старыгин стал заложником роли Арамиса из «Трёх мушкетёров». Фото © Кадр из мини-сериала «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарий Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr

У Игоря Старыгина в копилке множество прекрасных ролей, но публика запомнила его исключительно как Арамиса из «Трёх мушкетёров». Даже спустя десятилетия, когда актёр играл совершенно других персонажей, зрители всё равно видели в нём благородного мушкетёра. Старыгин мечтал о серьёзных драматических ролях, хотел показать свой диапазон, но продюсеры предлагали ему исключительно похожих романтических героев. Лихие девяностые и болезни не дали актёру шанса переломить ситуацию. Даже в некрологах о нём писали: «Ушёл от нас наш неподражаемый Арамис». Талант оказался в плену одного образа.

Алексей Булдаков: генерал-шут поневоле

Алексей Булдаков жалел о роли генерала из «Особенностей национальной охоты». Фото © Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

Генерал Иволгин из «Особенностей национальной охоты» превратил Алексея Булдакова в комедийную звезду. Но актёр быстро устал от бесконечных предложений сыграть очередного «шута горохового». Булдаков так органично вписался в роль придурковатого военного, что кинематографисты стали видеть в нём исключительно комедийный типаж. Серьёзные драматические роли ушли в прошлое: кому нужен «тот самый генерал» в качестве трагического героя? Актёр искренне сожалел о том, что согласился на роль, которая хоть и принесла славу, но намертво заперла его в рамках одного жанра.

Михаил Кононов: вечный учитель

Михаил Кононов превратился в вечного Нестора Петровича из «Большой перемены». Фото © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников / Kinopoisk

Михаил Кононов сыграл десятки ролей, но навсегда остался Нестором Петровичем из «Большой перемены». Где бы актёр ни появлялся, что бы ни играл, зрители видели перед собой добродушного учителя с его фирменным «Здравствуйте, я Нестор Петрович!». Кононов не раз публично заявлял, что эта роль превратила его в заложника собственного успеха. Режиссёры боялись разрушить стереотип, предлагая ему похожих персонажей. А ведь актёр мечтал о разнообразии, хотел попробовать себя в других жанрах. Но публика требовала от него всё того же «обаятельного простака» — и Кононов вынужден был играть вариации на тему Нестора Петровича до конца карьеры.

Александр Демьяненко: Шурик как крест

Александр Демьяненко ненавидел Шурика, который разрушил его актёрскую карьеру. Фото © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Александр Демьяненко снялся в десятках фильмов, включая серьёзные драмы. Но весь его талант затмил один персонаж — Шурик из гайдаевских комедий. Эта роль не только сделала актёра знаменитым, но и фактически разрушила его карьеру. Кто поверит «простодушному очкарику» в роли злодея или романтического героя? В жизни Демьяненко был замкнутым, даже стеснительным человеком, а поклонники ждали от него шуриковского простодушия. Незнакомые люди по панибратски хлопали его по плечу, тащили в рестораны, требовали анекдотов. Актёр искренне ненавидел своего самого популярного персонажа, который превратил его из разностороннего артиста в комедийный штамп.