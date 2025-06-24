«За несколько минут до»: Иран ударил по Израилю перед началом перемирия

Вооружённые силы Ирана осуществили ракетный удар по Израилю всего за несколько минут до вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения вооруженных сил Ирана.