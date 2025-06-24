«За несколько минут до»: Иран ударил по Израилю перед началом перемирия
КСИР: Иран выпустил 14 ракет на Израиль за несколько минут до начала перемирия
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Вооружённые силы Ирана осуществили ракетный удар по Израилю всего за несколько минут до вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения вооруженных сил Ирана.
«В последние минуты перед вступлением в силу <…> режима прекращения огня в ходе 22 этапа операции «Правдивое обещание — 3» Корпус стражей уничтожил военные и вспомогательные центры сионистского режима, выпустив 14 ракет», — указано в заявлении.
Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил стороны соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.