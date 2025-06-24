«Мне нужна помощь»: Трамп заявил, что хотел бы заключить «сделку с Россией»

«Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами», — ответил Трамп.