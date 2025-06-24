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Регион
24 июня, 13:20

«Мне нужна помощь»: Трамп заявил, что хотел бы заключить «сделку с Россией»

Трамп заявил о намерении заключить «сделку с Россией»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

По пути на саммит НАТО в Нидерландах президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой на борту самолёта, прокомментировал возможные формулировки в отношении Москвы, которые могут войти в итоговый документ встречи лидеров альянса. Американский лидер неожиданно заявил, что хотел бы увидеть в итоговом документе «сделку с Россией».

«Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами», — ответил Трамп.

Также в своей речи хозяин Белого дома выразил надежду на то, что российской и американской сторонам удастся заключить сделку.

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Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.

Ольга Сливченко
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