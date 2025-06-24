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Регион
24 июня, 13:40

На фоне договора о перемирии на севере Ирана прозвучали взрывы

ISNA: Звуки взрывов и работы ПВО слышны в иранских городах Баболь и Бабольсер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

На севере Ирана, в частности, в городах Баболь и Бабольсер, были зафиксированы звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны. Как сообщает ISNA, Израиль нарушил договор о прекращении огня, однако подробности не раскрываются.

«Источники сообщают, что взрывы были слышны в Бабольсере и Баболе», — указано в сообщении.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.

Полина Никифорова
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