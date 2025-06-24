На фоне договора о перемирии на севере Ирана прозвучали взрывы
ISNA: Звуки взрывов и работы ПВО слышны в иранских городах Баболь и Бабольсер
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На севере Ирана, в частности, в городах Баболь и Бабольсер, были зафиксированы звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны. Как сообщает ISNA, Израиль нарушил договор о прекращении огня, однако подробности не раскрываются.
«Источники сообщают, что взрывы были слышны в Бабольсере и Баболе», — указано в сообщении.
Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.