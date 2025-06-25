В Кремле рассказали о контактах с Ереваном по делу бизнесмена Карапетяна

Российская сторона взаимодействует с партнёрами в Армении, в том числе по вопросу ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, есть, безусловно, ну так и так, мы в контакте с нашими партнёрами в Армении, в Ереване. Это важный наш союзник. У нас весьма развитые и очень многопрофильные отношения», — сказал представитель Кремля.