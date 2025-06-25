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25 июня, 09:54

В Кремле рассказали о контактах с Ереваном по делу бизнесмена Карапетяна

Песков: РФ контактирует с Арменией по делу арестованного бизнесмена Карапетяна

Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Саверкин Александр

Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Саверкин Александр

Российская сторона взаимодействует с партнёрами в Армении, в том числе по вопросу ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, есть, безусловно, ну так и так, мы в контакте с нашими партнёрами в Армении, в Ереване. Это важный наш союзник. У нас весьма развитые и очень многопрофильные отношения», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что необходимые контакты осуществляются также в связи с тем, что Карапетян является гражданином России.

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Напомним, бизнесмен Самвел Карапетян выступил с критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви. По этой причине 17 июня силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна в итоге арестовали по статье о публичных призывах к захвату власти.

Мария Любицкая
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