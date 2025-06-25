«Повод напасть найдётся»: В России спрогнозировали дальнейшую судьбу конфликта США и Ирана

Смена политического режима в Иране остаётся ключевой целью США, однако Тегеран демонстрирует устойчивость даже под внешним давлением. Такое мнение высказал блогер Стас «Ай, Как Просто!» Васильев.

Стас Ай Как Просто о целях США в Иране. Видео © Telegram / Радио Sputnik

По его словам, текущие события в Иране повторяют сценарии прошлых лет, но страна продолжает сопротивляться, несмотря на конфронтацию с Израилем и западными санкциями.

«Я думаю, они ждут смены правительства, но потом найдётся ещё повод напасть», — подчеркнул Васильев в беседе с радио Sputnik.