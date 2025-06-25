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25 июня, 11:08

«Повод напасть найдётся»: В России спрогнозировали дальнейшую судьбу конфликта США и Ирана

Блогер Васильев: США продолжат добиваться смены правительства в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Смена политического режима в Иране остаётся ключевой целью США, однако Тегеран демонстрирует устойчивость даже под внешним давлением. Такое мнение высказал блогер Стас «Ай, Как Просто!» Васильев.

Стас Ай Как Просто о целях США в Иране. Видео © Telegram / Радио Sputnik

По его словам, текущие события в Иране повторяют сценарии прошлых лет, но страна продолжает сопротивляться, несмотря на конфронтацию с Израилем и западными санкциями.

«Я думаю, они ждут смены правительства, но потом найдётся ещё повод напасть», — подчеркнул Васильев в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Иран уже неоднократно сталкивался с попытками дестабилизации, однако его политическая система сохраняет стабильность. Вопрос лишь в том, как долго Вашингтон будет продолжать свою стратегию давления, заключил блогер.

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Напомним, в ночь на 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американскую агрессию осудили Россия, Китай и Саудовская Аравия. В Кремле атаку назвали беспрецедентным шагом с непредсказуемыми последствиями. Глава Белого дома заявляет, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена, однако в СМИ был слит отчёт Пентагона, в котором полная ликвидация целей поставлена под сомнение.

Юрий Лысенко
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