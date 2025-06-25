«В реанимации»: Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал о его состоянии

Двухлетний ребёнок, которого незнакомый мужчина ударил об пол в аэропорту Шереметьево, находится в реанимации. Об этом в интервью RT рассказал отец мальчика, которому врачи позволили увидеть сына.

По словам мужчины, трагедия случилась в тот момент, когда мать ребёнка ненадолго отошла за детской коляской. Нападавший действовал абсолютно молча — без каких-либо слов или объяснений своих действий.

Напомним, в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево произошёл вопиющий инцидент. 31-летний гражданин Белорусси Владимир, прибывший рейсом из Каира, внезапно набросился на стоявшего рядом двухлетнего мальчика. Злоумышленник поднял ребёнка и со всей мощи швырнул его на твёрдый пол, отчего малыш моментально потерял сознание. Медицинское обследование выявило у пострадавшего крайне тяжёлые травмы: открытый перелом теменной и затылочной костей черепа, а также опасный перелом в области его основания, что представляет непосредственную угрозу его жизни. Нападавшему предъявлено обвинение, известно, что он находился в наркотическом и алкогольном опьянении.