Стало известно, когда севшее на мель на Сахалине китайское судно выведут на открытую воду
Китайское судно An Yang 2 планируют снять с мели у Сахалина в августе
An Yang 2. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области
Китайский сухогруз An Yang 2, который сел на мель у южного берега Сахалина, намерены вывести на открытую воду в августе. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
Согласно положениям Кодекса торгового мореплавания России, владелец судна подготовил проект по освобождению балкера и в мае передал документы на рассмотрение контролирующим органам и администрации порта.
Ведомство отметило, что Росприроднадзор совместно с капитаном порта Невельск утвердили представленные материалы, необходимые для проведения операции. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб сообщил, что работы по удалению судна начнутся при подходящих метеоусловиях в августе.
Напомним, что 9 февраля китайский балкер прибился на мелководье возле острова. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могли сразу подобраться к судну. В то же время на Сахалине был введён режим ЧС.