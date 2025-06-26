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Регион
26 июня, 04:11

Стало известно, когда севшее на мель на Сахалине китайское судно выведут на открытую воду

Китайское судно An Yang 2 планируют снять с мели у Сахалина в августе

An Yang 2. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области

An Yang 2. Обложка © Telegram / Минтранс Сахалинской области

Китайский сухогруз An Yang 2, который сел на мель у южного берега Сахалина, намерены вывести на открытую воду в августе. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Согласно положениям Кодекса торгового мореплавания России, владелец судна подготовил проект по освобождению балкера и в мае передал документы на рассмотрение контролирующим органам и администрации порта.

Ведомство отметило, что Росприроднадзор совместно с капитаном порта Невельск утвердили представленные материалы, необходимые для проведения операции. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Глауб сообщил, что работы по удалению судна начнутся при подходящих метеоусловиях в августе.

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Напомним, что 9 февраля китайский балкер прибился на мелководье возле острова. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могли сразу подобраться к судну. В то же время на Сахалине был введён режим ЧС.

Тимур Хингеев
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