Стало известно, когда севшее на мель на Сахалине китайское судно выведут на открытую воду

Китайский сухогруз An Yang 2, который сел на мель у южного берега Сахалина, намерены вывести на открытую воду в августе. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Согласно положениям Кодекса торгового мореплавания России, владелец судна подготовил проект по освобождению балкера и в мае передал документы на рассмотрение контролирующим органам и администрации порта.