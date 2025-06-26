Адвокаты ответили, что грозит Ларисе Гузеевой за рекламу мошенников на Бали

Актрисе Ларисе Гузеевой не грозит уголовка за рекламу услуг мошенника, потому что она не имеет отношения к самой его деятельности. Об этом Life.ru рассказали адвокаты Сергей Жорин и Вадим Багатурия.

«Она явно рекламировала агентство недвижимости по рекламному контракту. Он (мошенник) ей давал информацию, которую она оценивала как правдивую, и в результате его мошеннических действий пострадали граждане. То, что они сейчас обращаются в полицию и просят проверить взаимосвязь Ларисы Гузеевой с этим мошенником, я думаю, обречено на фиаско, потому что никакой взаимосвязи быть не может», — говорит Багатурия.

А вот если бы Гузеева привела клиента и получила какую-то оплату за это, это могло бы быть интерпретировано как мошенничество.

Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что простой факт рекламы сомнительного объекта ещё не делает лицо уголовно ответственным. Всё зависит от мотивов, осведомлённости и действий.

Чтобы признать Ларису Гузееву соучастницей мошенничества, следователям нужно доказать намеренный сговор с мошенником с целью обмана потерпевших и сознательное участие (знала ли она о мошеннической схеме, но всё равно проводила рекламу).

Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, не зная, что проект — «пустышка», уголовное преследование едва ли возможно, подчеркнул Жорин.