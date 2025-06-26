Адвокаты ответили, что грозит Ларисе Гузеевой за рекламу мошенников на Бали
Адвокат Жорин: Факт рекламы ещё не делает Гузееву уголовно ответственным лицом
Лариса Гузеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актрисе Ларисе Гузеевой не грозит уголовка за рекламу услуг мошенника, потому что она не имеет отношения к самой его деятельности. Об этом Life.ru рассказали адвокаты Сергей Жорин и Вадим Багатурия.
«Она явно рекламировала агентство недвижимости по рекламному контракту. Он (мошенник) ей давал информацию, которую она оценивала как правдивую, и в результате его мошеннических действий пострадали граждане. То, что они сейчас обращаются в полицию и просят проверить взаимосвязь Ларисы Гузеевой с этим мошенником, я думаю, обречено на фиаско, потому что никакой взаимосвязи быть не может», — говорит Багатурия.
А вот если бы Гузеева привела клиента и получила какую-то оплату за это, это могло бы быть интерпретировано как мошенничество.
Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что простой факт рекламы сомнительного объекта ещё не делает лицо уголовно ответственным. Всё зависит от мотивов, осведомлённости и действий.
Чтобы признать Ларису Гузееву соучастницей мошенничества, следователям нужно доказать намеренный сговор с мошенником с целью обмана потерпевших и сознательное участие (знала ли она о мошеннической схеме, но всё равно проводила рекламу).
Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, не зная, что проект — «пустышка», уголовное преследование едва ли возможно, подчеркнул Жорин.
Но, по его словам, потерпевшие могут подать иски о компенсации морального или материального вреда за введение в заблуждение при покупке недвижимости. Даже без криминальной составляющей Гузееву могут обязать выплатить часть ущерба. В этом случае потерпевшие могут потребовать в суде возмещения убытков (включая упущенную выгоду), компенсации морального вреда, публичного опровержения недостоверной рекламы.
Напомним, на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали заявление в полицию. Предварительно, её подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами на Бали. По мнению потерпевших, звезда «Жестокого романса», которая рекламировала виллы, должна нести ответственность. На данный момент известно о 27 пострадавших, заявления в полицию подали шесть россиян.