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26 июня, 11:46

Адвокаты ответили, что грозит Ларисе Гузеевой за рекламу мошенников на Бали

Адвокат Жорин: Факт рекламы ещё не делает Гузееву уголовно ответственным лицом

Лариса Гузеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Лариса Гузеева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актрисе Ларисе Гузеевой не грозит уголовка за рекламу услуг мошенника, потому что она не имеет отношения к самой его деятельности. Об этом Life.ru рассказали адвокаты Сергей Жорин и Вадим Багатурия.

«Она явно рекламировала агентство недвижимости по рекламному контракту. Он (мошенник) ей давал информацию, которую она оценивала как правдивую, и в результате его мошеннических действий пострадали граждане. То, что они сейчас обращаются в полицию и просят проверить взаимосвязь Ларисы Гузеевой с этим мошенником, я думаю, обречено на фиаско, потому что никакой взаимосвязи быть не может», говорит Багатурия.

А вот если бы Гузеева привела клиента и получила какую-то оплату за это, это могло бы быть интерпретировано как мошенничество.

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Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что простой факт рекламы сомнительного объекта ещё не делает лицо уголовно ответственным. Всё зависит от мотивов, осведомлённости и действий.

Чтобы признать Ларису Гузееву соучастницей мошенничества, следователям нужно доказать намеренный сговор с мошенником с целью обмана потерпевших и сознательное участие (знала ли она о мошеннической схеме, но всё равно проводила рекламу).

Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, не зная, что проект — «пустышка», уголовное преследование едва ли возможно, подчеркнул Жорин.

Но, по его словам, потерпевшие могут подать иски о компенсации морального или материального вреда за введение в заблуждение при покупке недвижимости. Даже без криминальной составляющей Гузееву могут обязать выплатить часть ущерба. В этом случае потерпевшие могут потребовать в суде возмещения убытков (включая упущенную выгоду), компенсации морального вреда, публичного опровержения недостоверной рекламы.

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Напомним, на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву подали заявление в полицию. Предварительно, её подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами на Бали. По мнению потерпевших, звезда «Жестокого романса», которая рекламировала виллы, должна нести ответственность. На данный момент известно о 27 пострадавших, заявления в полицию подали шесть россиян.

Ольга Годуненко
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