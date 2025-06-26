Молодёжь остаётся: Доля желающих уехать из России снизилась до 8%

Более 80% молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет считают, что в стране есть возможности для самореализации. Такие данные опроса ВЦИОМ привёл директор департамента политических исследований центра Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ «Проектируя будущее: молодежь как драйвер развития России».

По его словам, исследование, проведённое в мае среди 1,6 тыс. россиян, показывает высокий уровень оптимизма и адаптивности молодёжи. Так, 82% респондентов считают, что могут реализовать себя в России, 81% — получить образование, 76% — построить карьеру, 74% — найти престижную работу.

Отдельно Мамонов отметил рост популярности профессий служения: врачами хотят стать 36% опрошенных, военными — 16%, педагогами — 12%.

Эффективность молодежной политики подтверждается и вовлечённостью: 22% принимали участие в молодежных проектах, 73% из них остались довольны. Кроме того, 43% участвовали в волонтёрских программах, а 49% хотели бы включиться в добровольческую деятельность.

Число молодых, желающих уехать из России, сократилось с 12% в 2022 году до 8% сегодня.