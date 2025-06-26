Карабас-Барабас или комплекс Бога: Психолог объяснила, почему Трамп верит в своё превосходство

По убеждению президента США Дональда Трампа, жизнь определяется принципом превосходства сильнейшего, и он считает себя единственным, кто обладает такой силой на мировой арене, контролируя все происходящие процессы. Об этом в комментарии для Life.ru заявила психолог Марианна Абравитова.

По словам психолога, Трамп искренне убеждён, что его заявления отражают реальность, а не служат манипуляцией. Американский лидер полагает, что у него достаточно власти, чтобы контролировать любые события, словно кукловод, управляющий марионетками. Поэтому он считает уместным «давать гарантии» о происходящем в мире.

Жизнь устроена по праву сильного. И Трамп решил, что сильный на нашем земном шаре только он и он управляет всеми процессами. Я думаю, что он в это 100% верит сам. Это не его манипуляция, не его игра. Он убеждён в том, что он реально обладает всей властью, чтобы разруливать любые процессы, держать все верёвочки в руках от кукол-марионеток, как Карабас-Барабас. Поэтому он и говорит, что Россия в годы его президентства не нападёт на НАТО. В наших планах нет такого — взять и напасть на НАТО. Марианна Абравитова Психолог

Абравитова подчёркивает, что такие личности, как Трамп или харизматичные лидеры прошлого, например Сталин или Жириновский, обладают фанатичной верой в себя.

«К таким личностям как раз и относится Трамп: он настолько укоренился психологически в этой составляющей, что он мессия. Есть даже такое понятие, как комплекс Бога. Я считаю, что всем этим людям он присущ в какой-то степени, в большей степени Трампу. И он с каждым днём укореняется в этой парадигме», — говорит Абравитова.

Психолог отмечает, что Россия является независимым государством с сильным лидером и значительным потенциалом и решения принимает, исходя из собственных интересов, а не по указаниям Трампа. Абравитова добавляет, что Трамп пребывает в самообмане, полагая, что его мнение единственно верное.