Торговые суда в Ормузском проливе стали выдавать себя за российские из-за страха перед Ираном

Вблизи Ормузского пролива торговые суда начали массово менять данные о своей национальной принадлежности в попытке избежать нападений. По информации Reuters, это связано с недоверием к хрупкому перемирию между Израилем и Ираном.

Аналитическая компания Windward сообщает, что с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичный сигнал, включая фразы «принадлежит Китаю» и «российская нефть». Такой шаг объясняется тем, что суда, связанные с Китаем и Россией, реже становятся мишенями по сравнению с западными.

Как отмечает глобальный провайдер информационных данных LSEG, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под панамским флагом, следовавший в Пакистан, при проходе через Ормузский пролив транслировал сообщение PKKHI all Chinese («Всё китайское»), вероятно, пытаясь обезопасить себя от возможных атак.

Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Длина пролива составляет около 90 морских миль (167 км), а ширина варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км). Через Ормузский пролив перевозят треть сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти.