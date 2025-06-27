Торговые суда в Ормузском проливе стали выдавать себя за российские из-за страха перед Ираном
Reuters: Суда в Ормузском проливе маскируются под российские из-за угрозы атак
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Вблизи Ормузского пролива торговые суда начали массово менять данные о своей национальной принадлежности в попытке избежать нападений. По информации Reuters, это связано с недоверием к хрупкому перемирию между Израилем и Ираном.
Аналитическая компания Windward сообщает, что с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичный сигнал, включая фразы «принадлежит Китаю» и «российская нефть». Такой шаг объясняется тем, что суда, связанные с Китаем и Россией, реже становятся мишенями по сравнению с западными.
Как отмечает глобальный провайдер информационных данных LSEG, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan под панамским флагом, следовавший в Пакистан, при проходе через Ормузский пролив транслировал сообщение PKKHI all Chinese («Всё китайское»), вероятно, пытаясь обезопасить себя от возможных атак.
Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Длина пролива составляет около 90 морских миль (167 км), а ширина варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км). Через Ормузский пролив перевозят треть сжиженного природного газа и почти четверть потребляемой в мире нефти.
До заключения перемирия с Израилем Иран угрожал закрыть Ормузский пролив, что могло привести к значительному росту цен на энергоносители.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной разработке ядерного оружия. Тегеран ответил ударами по еврейскому государству. США решили примкнуть к израильтянам, поэтому 22 июня американские самолёты начали бомбить крупнейшие иранские ядерные объекты. В ответ Исламская республика атаковала базы в США в Катаре. Когда операция была завершена, в Белом доме заявили, что ирано-израильская война подошла к концу. При этом победителем себя объявил как Тегеран, так и Тель-Авив.