Хитрый Нетаньяху использовал свадьбу собственного сына, чтобы обмануть Иран
WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына Авнера, чтобы ввести Иран в заблуждение
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал запланированную свадьбу своего старшего сына Авнера как тактический приём, чтобы отвлечь внимание перед началом нанесения ударов по Ирану. Об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) сообщили источники в израильской и американской разведках.
За несколько дней до начала военной операции Нетаньяху объявил об уходе в отпуск для празднования свадьбы сына 16 июня. Этот шаг был предпринят с целью создать у Тегерана неверное представление о местонахождении израильского премьера и общей ситуации в израильской столице.
Заявление о свадьбе сына было сделано с расчётом на то, что Иран не будет ожидать ударов до 17 июня. При этом утверждается, что никто из членов семьи Нетаньяху не был осведомлён, что премьер-министр фактически не приедет на торжество, которое в итоге было отложено из-за военных действий.
«Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — говорится в статье.
Операция получила название «Красная свадьба» в честь кровавой сцены из «Игра престолов».
Напомним, что 13 июня Израиль нанес удар по Ирану, обвинив его в разработке секретной ядерной программы. В ответ Тегеран начал военные действия. Соединённые Штаты поддержали Израиль, и 22 июня американские ВВС атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Впоследствии Белый дом заявил о завершении войны между Ираном и Израилем, сообщив о достигнутой договореннёсти о прекращении огня. Как Тегеран, так и Тель-Авив заявили о своей победе в этом конфликте.