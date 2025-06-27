Хитрый Нетаньяху использовал свадьбу собственного сына, чтобы обмануть Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал запланированную свадьбу своего старшего сына Авнера как тактический приём, чтобы отвлечь внимание перед началом нанесения ударов по Ирану. Об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) сообщили источники в израильской и американской разведках.

За несколько дней до начала военной операции Нетаньяху объявил об уходе в отпуск для празднования свадьбы сына 16 июня. Этот шаг был предпринят с целью создать у Тегерана неверное представление о местонахождении израильского премьера и общей ситуации в израильской столице.

Заявление о свадьбе сына было сделано с расчётом на то, что Иран не будет ожидать ударов до 17 июня. При этом утверждается, что никто из членов семьи Нетаньяху не был осведомлён, что премьер-министр фактически не приедет на торжество, которое в итоге было отложено из-за военных действий.

«Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — говорится в статье.