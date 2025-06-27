Участники саммита ЕАЭС в Минске одобрили ряд важных документов

В Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в рамках проходящего саммита ЕАЭС, в котором лично принял участие российский лидер Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам встречи был подписан целый ряд важных документов.

В частности участники заседания одобрили Соглашение об экономическом партнёрстве между Евразийским экономическим союзом и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Кроме того, утверждено Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией.