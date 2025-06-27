Участники саммита ЕАЭС в Минске одобрили ряд важных документов
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В Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в рамках проходящего саммита ЕАЭС, в котором лично принял участие российский лидер Владимир Путин. Как сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам встречи был подписан целый ряд важных документов.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В частности участники заседания одобрили Соглашение об экономическом партнёрстве между Евразийским экономическим союзом и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Кроме того, утверждено Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией.
Накануне Путин сообщил, что Евразийский экономический союз полностью зарекомендовал себя как эффективное интеграционное объединение. По его словам, за 10 лет работы ЕАЭС достиг внушительных результатов. Глава государства отметил, что объём взаимной торговли внутри союза удвоился до 97 млрд долларов, причём 93% расчётов между государствами проводятся в национальных валютах. Также уровень безработицы в ЕАЭС упал до 2,8%, а в России — до 2,3%, добавил президент.