МАК начнёт расследование крушения Як-18Т в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займётся расследованием крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в заявлении.