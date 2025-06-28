МАК начнёт расследование крушения Як-18Т в Подмосковье
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займётся расследованием крушения самолёта Як-18Т в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в заявлении.
Напоминаем, в районе деревни Паново разбился легкомоторный самолёт ЯК-18Т. По предварительным данным, погибли четыре человека. Оперативные службы региона отметили, что причиной аварии мог стать сбой в работе двигателя. В связи с гибелью людей возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.