Заказчик передумал, исполнитель — нет: Раскрыты детали покушения на помощника депутата Алихаджиева

Заказчик покушения пытался отменить убийство экс-зампреда Правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, но киллер отказался. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно документам, Башир Омарходжаев за несколько дней до запланированного убийства помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева просил исполнителя Василия Коновалова отказаться от преступления. Однако киллер, испытывавший финансовые трудности, настоял на выполнении заказа. Омарходжаева осудили на 13 лет, а Коновалова — на 12.

Сумма заказного убийства составила 20 миллионов рублей. Согласно договорённости, 15 миллионов рублей должны были достаться непосредственному исполнителю Коновалову от неустановленных лиц, а 5 миллионов — посреднику Омарходжаеву. Кто именно изначально обратился к Омарходжаеву с просьбой об убийстве — неизвестно.

В ходе следствия показания Омарходжаева неоднократно менялись. Изначально он полностью отрицал какое-либо знакомство с Алихаджиевым, но впоследствии заявил, что якобы хотел отомстить помощнику депутата из-за финансовых разногласий.