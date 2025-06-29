Заказчик передумал, исполнитель — нет: Раскрыты детали покушения на помощника депутата Алихаджиева
Заказчик покушения на помощника депутата Алихаджиева пытался отменить убийство
Экстренные службы. Обложка © Life.ru
Заказчик покушения пытался отменить убийство экс-зампреда Правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, но киллер отказался. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
Согласно документам, Башир Омарходжаев за несколько дней до запланированного убийства помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева просил исполнителя Василия Коновалова отказаться от преступления. Однако киллер, испытывавший финансовые трудности, настоял на выполнении заказа. Омарходжаева осудили на 13 лет, а Коновалова — на 12.
Сумма заказного убийства составила 20 миллионов рублей. Согласно договорённости, 15 миллионов рублей должны были достаться непосредственному исполнителю Коновалову от неустановленных лиц, а 5 миллионов — посреднику Омарходжаеву. Кто именно изначально обратился к Омарходжаеву с просьбой об убийстве — неизвестно.
В ходе следствия показания Омарходжаева неоднократно менялись. Изначально он полностью отрицал какое-либо знакомство с Алихаджиевым, но впоследствии заявил, что якобы хотел отомстить помощнику депутата из-за финансовых разногласий.
Несмотря на первоначальные отрицания, оба фигуранта уголовного дела в конечном итоге частично признали свою вину. Коновалов подробно описал все обстоятельства подготовки к преступлению, включая факт отказа отменить заказное убийство.
Напомним, что 10 октября прошлого года 58-летний Шерип Алихаджиев стал жертвой вооружённого нападения. В момент покушения он находился на веранде частного дома в деревне Лапино (Одинцовский округ Московской области). Нападавший, открывший огонь, скрылся с места преступления. Несмотря на полученные ранения, пострадавший оставался в сознании до приезда медиков. После экстренной операции Алихаджиева перевели в реанимационное отделение. 22 октября правоохранительные органы задержали двух подозреваемых по делу.