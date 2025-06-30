«Лживый безумец»: В Раде обвинили Зеленского в искажении данных о потерях ВСУ
Нардеп Дубинский: Зеленский скрывает от населения реальные потери ВСУ
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в сокрытии правды о потерях ВСУ от населения. Представитель украинского парламента подчеркнул, что, по информации, полученной из России, за последние два месяца фактические потери ВСУ на 30% превышают те, о которых сообщают официальные источники Киева.
«Ещё 3000 тел украинских солдат из России... И лживый безумец, который ежедневно убеждает по телевизору что «герои не умирают», — высказался нардеп в соцсетях.
Напомним, что ранее Москва, по заявлению президента РФ Владимира Путина, выразила готовность передать украинской стороне ещё три тысячи тел военнослужащих. При этом российский лидер подчеркнул значительный дисбаланс в обмене: Россия уже передала шесть тысяч тел, получив взамен всего около 70.
До этого, комментируя политический курс Зеленского, Дубинский подчеркнул, что главе киевского режима теперь остаётся лишь настаивать на прямых переговорах с президентом России Путиным. Нардеп объяснил это тем, что после многочисленных международных контактов с НАТО и Европейским союзом, Зеленский утратил практически все рычаги влияния.