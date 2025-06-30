Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в сокрытии правды о потерях ВСУ от населения. Представитель украинского парламента подчеркнул, что, по информации, полученной из России, за последние два месяца фактические потери ВСУ на 30% превышают те, о которых сообщают официальные источники Киева.

«Ещё 3000 тел украинских солдат из России... И лживый безумец, который ежедневно убеждает по телевизору что «герои не умирают», — высказался нардеп в соцсетях.

Напомним, что ранее Москва, по заявлению президента РФ Владимира Путина, выразила готовность передать украинской стороне ещё три тысячи тел военнослужащих. При этом российский лидер подчеркнул значительный дисбаланс в обмене: Россия уже передала шесть тысяч тел, получив взамен всего около 70.