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1 июля, 11:29

В квартире главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых прошли обыски

В квартире руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых прошёл обыск, была изъята компьютерная техника. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

Накануне МВД Азербайджана заявило о проведении операции в бакинском офисе Sputnik. Как передавали в московском агентстве, связь с редакцией прервалась. Возле здания находились патрульные автомобили и микроавтобусы с тонированными окнами.

Позже агентство Sputnik сообщило о задержании двух российских журналистов — главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, им предъявлены необоснованные обвинения в связях с ФСБ.

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Напомним, что 30 июня в Баку азербайджанские силовики провели обыски в офисе агентства Sputnik Азербайджан. По информации местных СМИ, операция была связана с тем, что редакция продолжала работу, несмотря на официальную приостановку деятельности. Ещё в феврале 2025 года власти распублики сократили штат агентства до одного корреспондента, однако сотрудники, как утверждается, продолжали посещать офис и получать зарплату.

Марина Фещенко
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