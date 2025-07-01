Бречалов заявил, что доложил Путину об атаке дронов ВСУ в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина о ночной атаке украинских дронов на Ижевск. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Буквально час назад разговаривал с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он. По словам Бречалова, глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Атака произошла в ночь на 1 июля и утром — целью стал завод «Купол», производящий ЗРК «Тор». По данным СМИ, было задействовано три беспилотника «Лютый», один из них сбили. В результате погибли три человека, пострадали не менее 35, из них десять — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По информации Mash, среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести.