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Регион
1 июля, 12:44

Бречалов заявил, что доложил Путину об атаке дронов ВСУ в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина о ночной атаке украинских дронов на Ижевск. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Буквально час назад разговаривал с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он. По словам Бречалова, глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Атака произошла в ночь на 1 июля и утром — целью стал завод «Купол», производящий ЗРК «Тор». По данным СМИ, было задействовано три беспилотника «Лютый», один из них сбили. В результате погибли три человека, пострадали не менее 35, из них десять — в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По информации Mash, среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести.

Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска
Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска

Атаки беспилотников на Удмуртию — крайне редкое явление. До инцидента 1 июля регион считался относительно безопасным тылом и не фигурировал в регулярных сводках о воздушной угрозе. Удмуртия находится в глубине России, за сотни километров от линии фронта, и ранее не сообщалось о масштабных ударах по её территории. Именно поэтому удар по оборонному заводу «Купол» в Ижевске стал резонансным событием.

В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия
В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия
Алексей Берковиц
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