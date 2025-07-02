Лариса Гузеева опубликовала первый пост после скандала с виллами на Бали

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые после скандала с виллами на Бали напомнила о себе в соцсетях, выложив новый пост. Там она порассуждала о взрослении, жизненном пути и развитии.

«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает», — написала она.