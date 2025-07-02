Лариса Гузеева опубликовала первый пост после скандала с виллами на Бали
Лариса Гузеева. Обложка © Кино-театр.ру
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые после скандала с виллами на Бали напомнила о себе в соцсетях, выложив новый пост. Там она порассуждала о взрослении, жизненном пути и развитии.
«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает», — написала она.
Телеведущая подчеркнула, что с возрастом человек должен обретать жизненную мудрость и избавляться от появившихся когда-то дурных привычек. Если люди этого не делают, то Гузеевой становится не по себе.
Напомним, ранее на Гузееву подали заявление в полицию. Её заподозрили в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали. По мнению потерпевших, актриса, которая рекламировала особняки, должна понести ответственность за это. На данный момент известно о 27 потерпевших, заявления в полицию подали шесть россиян. Кстати, в конце прошлого года Гузеева сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов.