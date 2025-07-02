Чемпион предрёк ВСУ потерю контроля за небом и обвал фронта

Украина может полностью лишиться контроля над своим воздушным пространством, позволив авиации ВС РФ делать всё, что она пожелает. Причиной является нехватка средств противовоздушной обороны и сокращение западных поставок, сообщил колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке сыграло на руку России, ведь западным странам пришлось задвинуть Украину далеко на задний план, когда Израилю стала грозить реальная опасность. ПВО ЦАХАЛ работало на износ, но без американской помощи дела были бы куда хуже.

Чемпион подчёркивает, что хотя обстановка в регионе стала несколько спокойнее, в Пентагоне уже прорабатывают сценарии на случай возобновления боевых действий. США будет необходимо нарастить возможности ПВО Израиля, а вот Украина в этом случае вновь останется за бортом.

По мнению журналиста, Киев переживает критический момент, ведь Белый дом больше не такой щедрый на средства ПВО и боеприпасы к ней. В России это видят, поэтому ключевым элементом стратегии ВС РФ становятся именно авиаудары.