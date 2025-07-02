Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине от USAID
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Госдеп США в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от расформированного Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников организации.
Речь может идти о проектах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности.
Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио объявил о расформировании Агентства США по международному развитию (USAID) как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности». Именно USAID вложило минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Также агентство тратило огромные деньги на абсурдные программы: например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, вложилось в «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
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