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2 июля, 09:06

Госдеп в течение года может прекратить программы по Украине от USAID

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Госдеп США в течение года может прекратить программы по Украине, перешедшие от расформированного Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников организации.

Речь может идти о проектах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности.

Всех оставшихся сотрудников USAID уволят до сентября 2025 года
Всех оставшихся сотрудников USAID уволят до сентября 2025 года

Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио объявил о расформировании Агентства США по международному развитию (USAID) как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности». Именно USAID вложило минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Также агентство тратило огромные деньги на абсурдные программы: например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, вложилось в «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Александра Вишнякова
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