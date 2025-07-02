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2 июля, 09:27

В Польше поведали о бессоннице у НАТО из-за слов Путина об «Орешнике»

Focus: Из-за российских ракет «Орешник» в странах НАТО не спят по ночам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Западные страны выражают растущую обеспокоенность в связи с серийным производством новейших российских ракет «Орешник», сообщает польское издание Focus.pl. По мнению аналитиков, эта разработка серьёзно меняет баланс сил, поскольку у НАТО нет надёжных средств для её перехвата.

Как отмечает издание, «Орешник» способен развивать скорость свыше 12 тысяч км/ч — это превышает возможности современных систем противоракетной обороны, таких как Patriot и THAAD. Особенно тревожит перспективная передислокация ракет в Белоруссию, что сократит время подлета до европейских целей.

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Эксперты подчеркивают: западные комплексы ПВО не рассчитаны на одновременное отражение массированной атаки гиперзвуковыми боеголовками. На фоне усилившейся гонки вооружений внутри альянса звучат призывы к срочному усилению оборонительных возможностей.

Напомним, что Россия впервые применила новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября 2024 года в ответ на атаки украинских войск по приграничным территориям с применением западного дальнобойного оружия. Среди зарубежных экспертов ракетный комплекс вызвал большой интерес.

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Марина Фещенко
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