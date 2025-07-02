В Польше поведали о бессоннице у НАТО из-за слов Путина об «Орешнике»

Западные страны выражают растущую обеспокоенность в связи с серийным производством новейших российских ракет «Орешник», сообщает польское издание Focus.pl. По мнению аналитиков, эта разработка серьёзно меняет баланс сил, поскольку у НАТО нет надёжных средств для её перехвата.

Как отмечает издание, «Орешник» способен развивать скорость свыше 12 тысяч км/ч — это превышает возможности современных систем противоракетной обороны, таких как Patriot и THAAD. Особенно тревожит перспективная передислокация ракет в Белоруссию, что сократит время подлета до европейских целей.