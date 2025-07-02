Песков: Личная встреча Путина и Макрона пока не обсуждается
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Архивное фото. Обложка © Life.ru
Российский и французский президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон пока не планируют проводить личную встречу. Как заявил пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, на данный момент формат телефонных переговоров является достаточным для обсуждения актуальных вопросов.
«Об этом (личной встрече. — Прим. Life.ru) сейчас разговор не шёл, пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», — сказал Песков журналистам.
Как рассказывал Life.ru 1 июля после трёхлетнего перерыва состоялся телефонный разговор между Макроном и Путиным. Этот диалог был воспринят в Государственной Думе как признак восстановления активности европейской дипломатии. В ходе беседы обсуждались украинский кризис и растущая напряжённость между Израилем и Ираном. Президент Франции выразил заинтересованность в продолжении контактов с российским лидером. По данным Le Parisien, Макрон стремился вовлечь Евросоюз в переговорный процесс по иранскому вопросу, где Москва начала играть ведущую роль.