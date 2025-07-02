Песков: Личная встреча Путина и Макрона пока не обсуждается

Российский и французский президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон пока не планируют проводить личную встречу. Как заявил пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, на данный момент формат телефонных переговоров является достаточным для обсуждения актуальных вопросов.

«Об этом (личной встрече. — Прим. Life.ru) сейчас разговор не шёл, пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», — сказал Песков журналистам.