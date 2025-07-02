«Может случиться буквально всё»: В РАН оценили вероятность войны между ядерными державами

Вероятность прямой войны между Россией и Западом практически исключена, полагает директор Института Европы РАН Алексей Громыко. По его словам, сегодня именно ядерное оружие является одним из главных факторов, сдерживающих страны от прямого столкновения.

Особенно ярко это видно на примере Индии и Пакистана. А на Западе ядерным оружием обладают США, Франция и Британия, однако, по мнению эксперта, власти этих государств всерьёз не задумываются о войне с Россией. В то же время вероятность конфликта нельзя считать нулевой.