«Может случиться буквально всё»: В РАН оценили вероятность войны между ядерными державами
Эксперт Громыко: Вероятность прямой войны между РФ и Западом почти исключена
Ядерный гриб. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Вероятность прямой войны между Россией и Западом практически исключена, полагает директор Института Европы РАН Алексей Громыко. По его словам, сегодня именно ядерное оружие является одним из главных факторов, сдерживающих страны от прямого столкновения.
Особенно ярко это видно на примере Индии и Пакистана. А на Западе ядерным оружием обладают США, Франция и Британия, однако, по мнению эксперта, власти этих государств всерьёз не задумываются о войне с Россией. В то же время вероятность конфликта нельзя считать нулевой.
«В истории в будущем может случиться буквально всё, что только можно себе представить. Но также мы исходим из того, что в истории уже было, а чего ещё не было», — отметил собеседник «Царьграда».
Напомним, ранее власти Эстонии выразили готовность принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что данные самолёты будут угрожать Москве. А в Госдуме Эстонию предупредили о недопустимости размещения ядерного оружия НАТО.