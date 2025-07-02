Стала известна судьба подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика в красноярском лагере

Подростки, обвиняемые в изнасиловании 10-летнего ребёнка в красноярском лагере, находятся дома без ограничений. Об пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вопрос о помещении обвиняемых в центр временного содержания может быть поднят органами опеки после завершения следствия. Источник отметил, что семьи фигурантов характеризуются положительно, а родители не несут ответственности, так как инцидент произошёл под надзором сотрудников лагеря.