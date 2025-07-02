Стала известна судьба подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика в красноярском лагере
Надругавшиеся над 10-летним мальчиком в лагере в Красноярске находятся дома
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Подростки, обвиняемые в изнасиловании 10-летнего ребёнка в красноярском лагере, находятся дома без ограничений. Об пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, вопрос о помещении обвиняемых в центр временного содержания может быть поднят органами опеки после завершения следствия. Источник отметил, что семьи фигурантов характеризуются положительно, а родители не несут ответственности, так как инцидент произошёл под надзором сотрудников лагеря.
Напомним, о чудовищной ситуации стало известно вчера: в детском лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком с помощью бутылки. Впоследствии вскрылось, что он был не единственной их жертвой — другой ребёнок, над которым издевались те же малолетние изверги, долгое время не говорил об унижениях, опасаясь, что ему отомстят. Известно, что ответственным за детей в лагере был спортсмен Денис Чугаев — многократный призёр соревнований по тайскому боксу и чемпион Красноярского края. Мать пострадавшего мальчика рассказывала, что её ребёнок обратился с просьбой о помощи именно к Чугаеву, но тот проигнорировал парня. Спортсмена уже уволили из лагеря.