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2 июля, 11:28

Стала известна судьба подростков, изнасиловавших 10-летнего мальчика в красноярском лагере

Надругавшиеся над 10-летним мальчиком в лагере в Красноярске находятся дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SewCreamStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SewCreamStudio

Подростки, обвиняемые в изнасиловании 10-летнего ребёнка в красноярском лагере, находятся дома без ограничений. Об пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вопрос о помещении обвиняемых в центр временного содержания может быть поднят органами опеки после завершения следствия. Источник отметил, что семьи фигурантов характеризуются положительно, а родители не несут ответственности, так как инцидент произошёл под надзором сотрудников лагеря.

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Напомним, о чудовищной ситуации стало известно вчера: в детском лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком с помощью бутылки. Впоследствии вскрылось, что он был не единственной их жертвой — другой ребёнок, над которым издевались те же малолетние изверги, долгое время не говорил об унижениях, опасаясь, что ему отомстят. Известно, что ответственным за детей в лагере был спортсмен Денис Чугаев — многократный призёр соревнований по тайскому боксу и чемпион Красноярского края. Мать пострадавшего мальчика рассказывала, что её ребёнок обратился с просьбой о помощи именно к Чугаеву, но тот проигнорировал парня. Спортсмена уже уволили из лагеря.

Юрий Лысенко
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