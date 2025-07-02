Песков объяснил, почему в Кремле ответили на звонок Макрона

Президент РФ Владимир Путин ответил на звонок французского коллеги Эмманюэля Макрона, потому что Россия открыта к диалогу и не раз об этом заявляла. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, почему Москва не отказала главе Франции в разговоре.

Дмитрий Песков о звонке Эмманюэля Макрона Владимиру Путину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Давно не общались. Нужно было со всеми нюансами изложить позиции друг другу. Что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело — воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело — слушать напрямую от первоисточника», — пояснил он.