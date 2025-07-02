Песков объяснил, почему в Кремле ответили на звонок Макрона
Песков: Путин готов диалогу с лидерами даже при критическом объёме разногласий
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин ответил на звонок французского коллеги Эмманюэля Макрона, потому что Россия открыта к диалогу и не раз об этом заявляла. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, почему Москва не отказала главе Франции в разговоре.
Дмитрий Песков о звонке Эмманюэля Макрона Владимиру Путину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Давно не общались. Нужно было со всеми нюансами изложить позиции друг другу. Что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело — воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело — слушать напрямую от первоисточника», — пояснил он.
Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к диалогу и поэтому в Кремле сразу приняли звонок Макрона. Это относится и к тем лидерам, объём разногласий с которыми критически превышает объём тем для возможного сотрудничества. Однако такие контакты всё равно нужны и соответствуют интересам России — именно такой позиции придерживается президент.
Напомним, накануне Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Путину впервые за три года. Их разговор продолжался более двух часов. Речь шла о конфликте на Украине, а также эскалации на Ближнем Востоке. Глава Франции подтвердил намерение продолжать контакты с Москвой. В Париже предположили, что Макрон надеется с помощью России сделать Евросоюз участником переговоров по ситуации с Ираном. А вот готовности обсудить условия мира на Украине французский лидер не выразил.