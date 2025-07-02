В Госдуме объяснили, почему Макрон решил обсудить конфликт на Ближнем Востоке именно с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон понимает важность позиции России в вопросе израильско-иранского конфликта. РФ — сильный международный игрок и имеет конструктивный диалог с Тегераном. Об этом заявил в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик, объясняя, почему Макрон захотел обсудить конфликт на Ближнем Востоке именно с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия имеет конструктивный диалог с Ираном. При этом позиции Москвы и Парижа, касающиеся иранской ядерной программы, во многом сходятся. Беседа говорит, что связь стран не разорвана окончательно и может быть использована для обсуждения ряда важных геополитических вопросов. При этом ждать резкого изменения в российско-французских отношениях сейчас, безусловно, не стоит», — сказал Белик.

Он добавил, что Россия и Франция могли затронуть и тему украинского кризиса, но она не была определяющей. В целом телефонный разговор Путина и Макрона, известного нарочито воинственными антироссийскими заявлениями, стал неожиданностью и, возможно, даже разочарованием для Владимира Зеленского.