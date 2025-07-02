В Госдуме объяснили, почему Макрон решил обсудить конфликт на Ближнем Востоке именно с Путиным
Белик: Макрон понимает, что РФ — сильный игрок, готовый обсуждать Ближний Восток
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон понимает важность позиции России в вопросе израильско-иранского конфликта. РФ — сильный международный игрок и имеет конструктивный диалог с Тегераном. Об этом заявил в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик, объясняя, почему Макрон захотел обсудить конфликт на Ближнем Востоке именно с президентом России Владимиром Путиным.
«Россия имеет конструктивный диалог с Ираном. При этом позиции Москвы и Парижа, касающиеся иранской ядерной программы, во многом сходятся. Беседа говорит, что связь стран не разорвана окончательно и может быть использована для обсуждения ряда важных геополитических вопросов. При этом ждать резкого изменения в российско-французских отношениях сейчас, безусловно, не стоит», — сказал Белик.
Он добавил, что Россия и Франция могли затронуть и тему украинского кризиса, но она не была определяющей. В целом телефонный разговор Путина и Макрона, известного нарочито воинственными антироссийскими заявлениями, стал неожиданностью и, возможно, даже разочарованием для Владимира Зеленского.
«Макрон позвонил Зеленскому после беседы с Путиным, чем попытался несколько сгладить последствия. Главе киевского режима приходится принять реальность, что и поддерживающие его представители «партии войны» не отказываются от разговора с Москвой по тем темам, которые для них важны», — заключил депутат.
Напомним, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, ставший первым за последние три года, беседа длилась более двух часов. Основными темами обсуждения стали обострение ситуации на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Президент Франции подтвердил готовность к дальнейшим контактам с Москвой. Макрон также надеется с помощью России вовлечь Евросоюз в переговорный процесс по ситуации с Ираном, узнали СМИ. При этом готовность обсуждать условия мирного урегулирования украинского конфликта французский лидер не продемонстрировал.