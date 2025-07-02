МИД РФ предупредил россиян, готовящихся ехать в Азербайджан

Гражданам России, которые находятся в Азербайджана или только планируют поездку туда, необходимо учитывать реальную обстановку. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — сказала дипломат на брифинге.