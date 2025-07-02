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2 июля, 13:28

МИД РФ предупредил россиян, готовящихся ехать в Азербайджан

Захарова: При планировании визита в Азербайджан нужно учитывать текущую ситуацию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гражданам России, которые находятся в Азербайджана или только планируют поездку туда, необходимо учитывать реальную обстановку. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — сказала дипломат на брифинге.

Она пообещала предоставить новую информацию по мере её появления. Посольство России в Азербайджане готово отвечать на звонки граждан и предоставлять необходимые данные родным тех, кого задержали и арестовали. К настоящему моменту поступило 11 таких обращений. Дипмиссия РФ находится на связи с близкими россиян.

Захарова: МИД РФ призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству
Захарова: МИД РФ призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству

Напомним, в конце июня сотрудники СК РФ задержали в Екатеринбурге граждан Азербайджана, подозреваемых в убийствах. По данным следствия, речь идёт об этнической преступной группе, которая в 2000-х годах устраняла бизнес-конкурентов. Спустя несколько дней в Баку были задержаны два российских журналиста. В ответ Москва направила послу республики ноту с требованием об их немедленном освобождении. А накануне стало известно о задержании в Баку российских релокантов и туристов. Судя по фото из зала суда, при задержании к ним применяли силу.

Никита Никонов
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