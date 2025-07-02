В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийстве 2001 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro
В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.
«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абасова Азиза Азай оглы по 19 июля 2025 включительно», — говорится в официальном заявлении.
Абасов стал восьмым фигурантом уголовного дела о серии убийств, совершённых в предыдущие годы.
Напомним, в конце июня российские правоохранители провели операцию по задержанию азербайджанцев, подозреваемых в убийстве. СК РФ считает, что эти люди являются частью этнической преступной группы. Шестерым фигурантам предъявили обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела. У них российское гражданство, сейчас задержанные под арестом. Сегодня в пресс-службе Следкома сообщили, что один из задержанных согласился дать чистосердечное признание и сдать подельников.