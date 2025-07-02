В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийстве 2001 года

В Екатеринбурге арестовали восьмого подозреваемого по делу об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Абасова Азиза Азай оглы по 19 июля 2025 включительно», — говорится в официальном заявлении.