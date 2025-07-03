СМИ раскрыли, как Киев через Европу хочет обойти запрет США на закупку оружия

Киевский режим адаптировал свою стратегию в вопросе получения военной помощи от США, теперь он нацелился на разрешение Вашингтона на закупку американского оружия через европейские страны. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на осведомлённые источники.

По информации газеты, Украина разработала новый план, согласно которому власти некоторых европейских государств рассматривают возможность приобретения американского вооружения за счёт средств своих военных бюджетов для последующей передачи Киеву. Однако на данный момент ни один из украинских союзников не достиг конкретных договорённостей, так как такая схема требует одобрения со стороны Штатов.