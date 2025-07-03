СМИ раскрыли, как Киев через Европу хочет обойти запрет США на закупку оружия
Politico: Киев изменил тактику в выпрашивании оружия у США
Обложка © unsplash.com / Andreas M
Киевский режим адаптировал свою стратегию в вопросе получения военной помощи от США, теперь он нацелился на разрешение Вашингтона на закупку американского оружия через европейские страны. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на осведомлённые источники.
По информации газеты, Украина разработала новый план, согласно которому власти некоторых европейских государств рассматривают возможность приобретения американского вооружения за счёт средств своих военных бюджетов для последующей передачи Киеву. Однако на данный момент ни один из украинских союзников не достиг конкретных договорённостей, так как такая схема требует одобрения со стороны Штатов.
Ожидается, что европейские страны будут вести переговоры с Вашингтоном, сосредоточившись на возможности снятия ограничений, связанных с использованием американского оружия армией Украины.
Напомним, ранее США приостановили поставки вооружений на Украину на фоне истощения своих запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию, отметив, что уменьшение поставок оружия Киеву может привести к более быстрому завершению СВО. При этом в Госдепе подчеркнули, что речь идёт только об одном из аспектов поставок помощи Украине.