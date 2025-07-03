Россияне отказываются от поездок в Азербайджан после предупреждения МИД РФ

Россияне стали массово отказываться от туристических поездок в Азербайджан после предостережений МИД РФ на фоне необоснованных задержаний наших сограждан в этой стране. Информацией делится портал «Турпром». Как утверждается в публикации, при этом пострадают и соседние Армения с Грузией.

«Опасность Азербайджана будет в глазах туристов ассоциироваться со всем Закавказьем, поэтому многие туристы будут либо с осторожностью планировать туры в Грузию и Армению, либо вообще отложат их до лучших времён», — говорится в тексте.

Многие туристы использовали Азербайджан как промежуточный пункт для поездок в ту же Армению или Грузию, а заодно успевали отдохнуть в Баку, теперь и этот поток туристов рискует сойти на нет. Россиян раньше привлекали в Азербайджане национальная кухня, песочные широкие пляжи Каспийского моря, а также природное разнообразие: горы, заповедники, бурные реки. Впрочем, заменить всё это богатство туристам из РФ труда не составит, полагают аналитики. Туристический поток просто сместится либо на российские курорты (Кубань, Алтай, Байкал, Камчатка), либо в ту же Турцию.