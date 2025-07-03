Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 08:40

«Взгляд» связал спецоперацию с обострением отношений с Азербайджаном

Обложка © dpa /picture-alliance

Обложка © dpa /picture-alliance

Политологи издания «Взгляд» увязывают обострение отношений между Москвой и Баку с продолжающимся конфликтом на Украине, указывая на попытки Запада усилить давление на Россию сразу по нескольким направлениям.

По мнению экспертов, события на Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от украинской повестки — западные страны, в частности Великобритания, Франция и руководство Евросоюза, стремятся создать дополнительные очаги напряжённости у российских границ.

Политический аналитик Дмитрий Мендкович отмечает, что на нынешнем этапе основными инициаторами дестабилизации выступают Лондон и Анкара, действующая в связке с ним, а также Париж. По его словам, стратегия по окружению России конфликтами — давний геополитический приём, который сейчас вновь вводится в действие.

В этом контексте он напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который ранее заявил о необходимости обновления ядерной доктрины. Глава государства подчеркнул, что согласно новой редакции документа, Россия оставляет за собой право на ответный ядерный удар даже в случае нападения с применением неядерного вооружения — это, по его словам, должно стать сдерживающим фактором в условиях нарастающих внешних угроз.

Бизнес Азербайджана потеряет более миллиарда долларов при утрате российского рынка
Бизнес Азербайджана потеряет более миллиарда долларов при утрате российского рынка

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву в связи с недружественными действиями Баку. Дипломату было передано требование немедленно освободить задержанных российских журналистов. На опубликованных азербайджанской полицией кадрах видно, что некоторые представители СМИ были избиты. Руководителя Sputnik Азербайджан Игоря Картавыха и шеф-редактора издания Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar