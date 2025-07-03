«Взгляд» связал спецоперацию с обострением отношений с Азербайджаном

Политологи издания «Взгляд» увязывают обострение отношений между Москвой и Баку с продолжающимся конфликтом на Украине, указывая на попытки Запада усилить давление на Россию сразу по нескольким направлениям.

По мнению экспертов, события на Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от украинской повестки — западные страны, в частности Великобритания, Франция и руководство Евросоюза, стремятся создать дополнительные очаги напряжённости у российских границ.

Политический аналитик Дмитрий Мендкович отмечает, что на нынешнем этапе основными инициаторами дестабилизации выступают Лондон и Анкара, действующая в связке с ним, а также Париж. По его словам, стратегия по окружению России конфликтами — давний геополитический приём, который сейчас вновь вводится в действие.