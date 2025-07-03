«Взгляд» связал спецоперацию с обострением отношений с Азербайджаном
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Политологи издания «Взгляд» увязывают обострение отношений между Москвой и Баку с продолжающимся конфликтом на Украине, указывая на попытки Запада усилить давление на Россию сразу по нескольким направлениям.
По мнению экспертов, события на Кавказе нельзя рассматривать в отрыве от украинской повестки — западные страны, в частности Великобритания, Франция и руководство Евросоюза, стремятся создать дополнительные очаги напряжённости у российских границ.
Политический аналитик Дмитрий Мендкович отмечает, что на нынешнем этапе основными инициаторами дестабилизации выступают Лондон и Анкара, действующая в связке с ним, а также Париж. По его словам, стратегия по окружению России конфликтами — давний геополитический приём, который сейчас вновь вводится в действие.
В этом контексте он напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который ранее заявил о необходимости обновления ядерной доктрины. Глава государства подчеркнул, что согласно новой редакции документа, Россия оставляет за собой право на ответный ядерный удар даже в случае нападения с применением неядерного вооружения — это, по его словам, должно стать сдерживающим фактором в условиях нарастающих внешних угроз.
Ранее МИД России выразил решительный протест послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву в связи с недружественными действиями Баку. Дипломату было передано требование немедленно освободить задержанных российских журналистов. На опубликованных азербайджанской полицией кадрах видно, что некоторые представители СМИ были избиты. Руководителя Sputnik Азербайджан Игоря Картавыха и шеф-редактора издания Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.