Участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате

Участнику специальной военной операции из Талицы (Свердловская область) отказали в страховой выплате — об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале. По его словам, военнослужащий, отправившийся на фронт осенью 2022 года, за время службы получил шесть ранений и был удостоен двух боевых наград. Однако одну из выплат ему пришлось ждать девять месяцев.