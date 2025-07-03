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Регион
3 июля, 08:48

Участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате

Депутат Иванов: Бойцу СВО из Свердловской области с ранениями отказали в выплате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fukume

Участнику специальной военной операции из Талицы (Свердловская область) отказали в страховой выплате — об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале. По его словам, военнослужащий, отправившийся на фронт осенью 2022 года, за время службы получил шесть ранений и был удостоен двух боевых наград. Однако одну из выплат ему пришлось ждать девять месяцев.

«Скорее всего, задержка произошла на уровне воинской части», — отметил Иванов, добавив, что добиться перечисления средств удалось лишь после вмешательства военной прокуратуры.

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Ранее прокуратура ЦВО добилась выплат родным бойца из Талицкого района, который умер от болезни в зоне СВО. На момент обращения семья погибшего не получила даже компенсации за похороны. А участнику СВО в Орловской области отказали в выплате за второе ранение. Он обратился в суд и выиграл.

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Алексей Берковиц
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