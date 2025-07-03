Делу время, а компьютеру час: Детей в Китае ограничили в видеоиграх на летние каникулы
Китайским подросткам оставили всего 27 часов на компьютерные игры на каникулах
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Китай ввёл жёсткие ограничения на видеоигры для детей на летних каникулах. Об этом сообщают местные игровые платформы Tencent и NetEase.
С 1 июля по 31 августа несовершеннолетним разрешено играть только с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, говорится в опубликованном расписании. Это означает не более 27 часов игр за всё лето.
Ограничения продолжают политику прошлой зимы, когда детям разрешили играть 16 часов за каникулярный период. Новые меры направлены на борьбу с игровой зависимостью среди подростков.
Кстати, про каникулы. Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ уже обнародовало проект календаря выходных и праздничных дней на 2026 год, согласно которому граждан ожидает длительный период новогодних каникул (12 дней), а также несколько коротких трёхдневных периодов отдыха в течение года. Экономист выразил мнение, что такое продолжительное новогоднее празднование не окажет негативного влияния на российскую экономику. В то же время, психолог высказала опасения, что длительные новогодние выходные могут спровоцировать рост числа конфликтов в семьях.