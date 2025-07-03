Делу время, а компьютеру час: Детей в Китае ограничили в видеоиграх на летние каникулы

Китай ввёл жёсткие ограничения на видеоигры для детей на летних каникулах. Об этом сообщают местные игровые платформы Tencent и NetEase.

С 1 июля по 31 августа несовершеннолетним разрешено играть только с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, говорится в опубликованном расписании. Это означает не более 27 часов игр за всё лето.