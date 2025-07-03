«Болеем за тебя!»: В Подмосковье контролируют лечение пострадавшего в Шереметьево мальчика

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как проходит лечение мальчика, пострадавшего в Шереметьево от рук наркомана. Глава региона подчеркнул, что состояние ребёнка стабилизировалось. его перевели из реанимации в общее отделение.

«Последнюю неделю мы с особым вниманием следили за состоянием двухлетнего мальчика, который после серьёзной травмы попал в Центр им. Рошаля из Шереметьево», — цитирует Воробьёва 360.ru.

По словам политика, малыш уже понимает речь, контактирует с мамой и может выполнять простые задания. Ребёнок постепенно отходит от зондового питания, начинает приседать. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь. Губернатор поблагодарил медиков за высокий уровень профессионализма.