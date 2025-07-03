«Болеем за тебя!»: В Подмосковье контролируют лечение пострадавшего в Шереметьево мальчика
Губернатор Воробьёв рассказал о лечении мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как проходит лечение мальчика, пострадавшего в Шереметьево от рук наркомана. Глава региона подчеркнул, что состояние ребёнка стабилизировалось. его перевели из реанимации в общее отделение.
«Последнюю неделю мы с особым вниманием следили за состоянием двухлетнего мальчика, который после серьёзной травмы попал в Центр им. Рошаля из Шереметьево», — цитирует Воробьёва 360.ru.
По словам политика, малыш уже понимает речь, контактирует с мамой и может выполнять простые задания. Ребёнок постепенно отходит от зондового питания, начинает приседать. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь. Губернатор поблагодарил медиков за высокий уровень профессионализма.
«Желаю мальчику выздоровления. Мы все болеем за тебя!» — подчеркнул глава Подмосковья.
Напомним, находящийся под воздействием гашиша и виски 31-летний гражданин Белоруссии напал на мальчика в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево. Мужчина силой швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, он арестован.