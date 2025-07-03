Автоэксперт заявил, что производители шин не виноваты в гибели футболиста Диогу Жоты

Автоэксперт Арарат Мардоян заявил, что производители шин не несут ответственности за смерть футболиста Диогу Жоты и его брата. Он отметил, что шина могла лопнуть из-за сильной жары в Европе. Об это пишет «Постньюс».

Жота возвращался из Испании в Португалию на Lamborghini вместе с братом, когда произошла смертельная авария. По предварительным данным, во время обгона у машины лопнула шина, и они вылетели в кювет.

Мардоян объяснил, что причиной повреждения покрышки могли стать высокая скорость автомобиля и перегрев из-за аномальной жары. Он добавил, что для точного выяснения причин необходимо провести полное расследование с участием специалистов от производителя шин.