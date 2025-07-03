Автоэксперт заявил, что производители шин не виноваты в гибели футболиста Диогу Жоты
Автоэксперт Мардоян: Жара и перегрев шин в Европе спровоцировали ДТП с Жотой
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18
Автоэксперт Арарат Мардоян заявил, что производители шин не несут ответственности за смерть футболиста Диогу Жоты и его брата. Он отметил, что шина могла лопнуть из-за сильной жары в Европе. Об это пишет «Постньюс».
Жота возвращался из Испании в Португалию на Lamborghini вместе с братом, когда произошла смертельная авария. По предварительным данным, во время обгона у машины лопнула шина, и они вылетели в кювет.
Мардоян объяснил, что причиной повреждения покрышки могли стать высокая скорость автомобиля и перегрев из-за аномальной жары. Он добавил, что для точного выяснения причин необходимо провести полное расследование с участием специалистов от производителя шин.
«Чтобы однозначно утверждать что-либо, необходимо провести комплексное расследование произошедшего с привлечением представителей компании-производителя», — говорит Мардоян.
Напомним, сегодня стало известно, что 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре да Силва, игрок «Пенафиела», погибли в результате автокатастрофы. ДТП произошло на трассе А-52 в западной части Испании, предположительно из-за лопнувшей шины. За 10 дней до трагедии Диогу Жота отмечал свадьбу, делясь снимками с церемонии в соцсетях.