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3 июля, 14:49

Автоэксперт заявил, что производители шин не виноваты в гибели футболиста Диогу Жоты

Автоэксперт Мардоян: Жара и перегрев шин в Европе спровоцировали ДТП с Жотой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diogoj_18

Автоэксперт Арарат Мардоян заявил, что производители шин не несут ответственности за смерть футболиста Диогу Жоты и его брата. Он отметил, что шина могла лопнуть из-за сильной жары в Европе. Об это пишет «Постньюс».

Жота возвращался из Испании в Португалию на Lamborghini вместе с братом, когда произошла смертельная авария. По предварительным данным, во время обгона у машины лопнула шина, и они вылетели в кювет.

Мардоян объяснил, что причиной повреждения покрышки могли стать высокая скорость автомобиля и перегрев из-за аномальной жары. Он добавил, что для точного выяснения причин необходимо провести полное расследование с участием специалистов от производителя шин.

«Чтобы однозначно утверждать что-либо, необходимо провести комплексное расследование произошедшего с привлечением представителей компании-производителя», — говорит Мардоян.

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Напомним, сегодня стало известно, что 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре да Силва, игрок «Пенафиела», погибли в результате автокатастрофы. ДТП произошло на трассе А-52 в западной части Испании, предположительно из-за лопнувшей шины. За 10 дней до трагедии Диогу Жота отмечал свадьбу, делясь снимками с церемонии в соцсетях.

Анастасия Никонорова
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