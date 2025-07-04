Отрезают Европу: В Италии увидели неожиданный поворот прямых звонков Путина и Трампа
La Stampa: Путин и Трамп исключают Европу из переговоров по Украине
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда трампа говорит о том, что они намерены вести переговоры по Украине без участия европейских стран. К такому выводу пришла итальянская газета La Stampa.
Журналисты отмечают, что «прямая линия Вашингтон — Москва» помогает «отрезать» европейцев от процесса по Украине. По мнению автора, это решение основано на взаимном согласии лидеров двух стран.
Ситуация на Украине сложилась крайне негативно. В стране практически нет ресурсов и ей нечего предложить в текущей ситуации, указано в материале. По мнению автора, киевский режим теперь в безвыходном положении.
Ранее Life.ru сообщал, что 3 июля Путин провёл шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. Помощник российского лидера отметил, что Путин сообщил Трампу о непреклонности Москвы в достижении своих целей на Украине. Сам Трамп остался недоволен отсутствием прогресса по поводу разрешения конфликта.