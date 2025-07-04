Отрезают Европу: В Италии увидели неожиданный поворот прямых звонков Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда трампа говорит о том, что они намерены вести переговоры по Украине без участия европейских стран. К такому выводу пришла итальянская газета La Stampa.

Журналисты отмечают, что «прямая линия Вашингтон — Москва» помогает «отрезать» европейцев от процесса по Украине. По мнению автора, это решение основано на взаимном согласии лидеров двух стран.