Прощание с подорванным смертницей экс-главой Луганска пройдёт 5 июля
Панихида и прощание с погибшим экс-мэром Луганска Пилавовым состоится 5 июля
Манолис Пилавов. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Прощание с бывшим мэром Луганска Манолисом Пилавовым состоится в городе 5 июля. Траурное мероприятие проведут в храме в честь иконы Божье Матери «Умиление». Проститься с главой можно будет с 10.00 до 12.00, сообщили представители местной администрации.
«Для всех, кто желает проститься с бывшим руководителем Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в результате террористического акта, сообщаем, что панихида и прощание состоится завтра, 5 июля», — говорится на сайте.
Напомним, что 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске произошёл взрыв. В результате погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, занимавший этот пост с 2014 по 2023 год. Рассматривается версия, что к организации убийства может быть причастна СБУ, использовавшая смертницу. У Манолиса Пилавова остались жена и двое сыновей. Произошедшее квалифицировано как террористический акт.