Прощание с подорванным смертницей экс-главой Луганска пройдёт 5 июля

Прощание с бывшим мэром Луганска Манолисом Пилавовым состоится в городе 5 июля. Траурное мероприятие проведут в храме в честь иконы Божье Матери «Умиление». Проститься с главой можно будет с 10.00 до 12.00, сообщили представители местной администрации.