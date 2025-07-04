Экс-мэра Луганска взорвала 36-летняя женщина. Она не знала, что станет смертницей
Подрыв экс-мэра Луганска устроила 36-летняя женщина
СК России показал кадры с места взрыва в Луганске. Фото © Telegram / Следком
Подрыв экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова устроила 36-летняя Алёна Ч. По данным SHOT, взрывчатка находилась у неё в рюкзаке, его она принесла к зданию на улице Тараса Шевченко. СВУ было приведено в действие дистанционно.
Алёна могла действовать по заданию, проехав около 60 километров до Луганска. Но, предположительно, девушка не знала, что её решили использовать как смертницу. В результате взрыва погибла она и бывший глава города.
Напомним, 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске около 11:52 прогремел взрыв. Жертвой стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, занимавший пост с 2014 по 2023 год. Не исключено, что его убийство могла организовать СБУ с помощью смертницы. У Пилавова осталась жена и двое сыновей. Подрыв признан терактом.