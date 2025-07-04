Экс-мэра Луганска взорвала 36-летняя женщина. Она не знала, что станет смертницей

Подрыв экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова устроила 36-летняя Алёна Ч. По данным SHOT, взрывчатка находилась у неё в рюкзаке, его она принесла к зданию на улице Тараса Шевченко. СВУ было приведено в действие дистанционно.

Алёна могла действовать по заданию, проехав около 60 километров до Луганска. Но, предположительно, девушка не знала, что её решили использовать как смертницу. В результате взрыва погибла она и бывший глава города.