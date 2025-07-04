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4 июля, 12:03

Съел банан и пюре: Пострадавший в Шереметьево мальчик перешёл на самостоятельное питание

Мишонова: Пострадавший в Шереметьево мальчик перешёл на самостоятельное питание

Обложка © Telegram / Мишонова

Обложка © Telegram / Мишонова

Состояние мальчика, пострадавшего в аэропорту «Шереметьево», улучшается. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, малыш уже перешёл на самостоятельное питание.

«История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешёл на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре», — написала Мишонова.

Омбудсмен также отметила, что родители Яздана выражают огромную благодарность врачам за оказанную помощь и спасение сына.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил нападение на маленького ребёнка. Мужчина, применив силу, бросил двухлетнего мальчика на пол в зоне выдачи багажа, в результате чего ребёнок получил серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавший задержан и ему предъявлено обвинение, он находится под арестом.

Наталья Афонина
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