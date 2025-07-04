Съел банан и пюре: Пострадавший в Шереметьево мальчик перешёл на самостоятельное питание

Состояние мальчика, пострадавшего в аэропорту «Шереметьево», улучшается. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, малыш уже перешёл на самостоятельное питание.

«История с малышом Язданом развивается по самому лучшему сценарию, как и предполагали наши врачи из медицинского центра Рошаля. Парень наш совсем молодец. Перешёл на самостоятельное питание. Мама рассказала, что съел сегодня сам банан и картофельное пюре», — написала Мишонова.