Стремление к халяве и связи с сектой: Что известно о женщине, взорвавшей здание в Луганске

Жительница Брянки Алена Ч., устроившая подрыв здания в Луганске, ранее состояла в запрещённой в РФ секте и могла быть завербована украинскими спецслужбами. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр Z» со ссылкой на местного жителя, знакомого с семьёй подозреваемой.

По его словам, женщина не работала и жила на детские пособия, отличаясь стремлением к халяве и жадностью. Её сын состоял на учёте в органах опеки из-за бродяжничества. Собеседник издания предположил, что Алёну могли завербовать ещё во времена Украины, когда она состояла в организации «Свидетели Иеговы»*.

«На деньги и повелась. Не знаю точно, но поговаривают, что она была ещё при Украине в Свидетелях Иеговы*. Но уже давно их не слышно, не видно. Она к этой секте имела отношение», — рассказал источник ЛИЦ.

Он добавил, что после взрыва многие вспомнили о её прошлом, а также о том, что в её районе периодически появлялась украинская символика.