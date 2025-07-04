Стремление к халяве и связи с сектой: Что известно о женщине, взорвавшей здание в Луганске
Взорвавшая здание в Луганске состояла в секте «Свидетели Иеговы»*
Обложка © Telegram / Следком
Жительница Брянки Алена Ч., устроившая подрыв здания в Луганске, ранее состояла в запрещённой в РФ секте и могла быть завербована украинскими спецслужбами. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр Z» со ссылкой на местного жителя, знакомого с семьёй подозреваемой.
По его словам, женщина не работала и жила на детские пособия, отличаясь стремлением к халяве и жадностью. Её сын состоял на учёте в органах опеки из-за бродяжничества. Собеседник издания предположил, что Алёну могли завербовать ещё во времена Украины, когда она состояла в организации «Свидетели Иеговы»*.
«На деньги и повелась. Не знаю точно, но поговаривают, что она была ещё при Украине в Свидетелях Иеговы*. Но уже давно их не слышно, не видно. Она к этой секте имела отношение», — рассказал источник ЛИЦ.
Он добавил, что после взрыва многие вспомнили о её прошлом, а также о том, что в её районе периодически появлялась украинская символика.
Напомним, что 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске произошёл взрыв. В результате погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Есть предположение, что к убийству могла быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ), которая якобы использовала женщину-смертницу. У погибшего Манолиса Пилавова остались супруга и двое детей. Инцидент был классифицирован как террористический акт.
* Религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.