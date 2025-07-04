Зёрна, молоко и бариста: Раскрыта разница между дорогим и дешёвым капучино
Эксперт Тимошкина: Дешёвый капучино готовят из доступных зёрен и молока
Капучино. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Для приготовления бюджетных вариантов капучино чаще всего используют доступные сорта зерна и марки молока. Кофе закупают большими объёмами и могут долго хранить. А в заведениях высокого уровня отдают предпочтение свежеобжаренной арабике от проверенных поставщиков. Об этом рассказала руководитель сети кофеен Светлана Тимошкина.
Кроме того, по её словам, в хороших кофейнях молоко подбирают под конкретный сорт кофе и тщательно следят за его качеством. Чем выше содержание белка, тем лучше структура напитка и пена. Для недорогих альтернатив обычно используют самое дешёвое молоко или заменители низкого качества.
А ещё профессиональные кофейни инвестируют в современное оборудование, которое позволяет стабильно готовить напитки высокого качества. Напротив, самый дешёвый кофе готовят на автоматических или устаревших приборах. Важным элементом формирования стоимости капучино является также профессиональная подготовка бариста.
«В капучино более дорогого сегмента вкус сбалансирован: чувствуется сладость молока, чистый вкус кофе, правильная температура. В дешёвом варианте напиток может быть горьким или кислым, молоко часто перегрето или плохо взбито, вкус плоский», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Ранее россиянам объяснили, почему растворимый кофе должен отливать золотом. Кроме того, шеф-бариста назвала популярные холодные напитки для жаркого лета, среди которых — айс-латте и бамбл-кофе.