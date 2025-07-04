Зёрна, молоко и бариста: Раскрыта разница между дорогим и дешёвым капучино

Для приготовления бюджетных вариантов капучино чаще всего используют доступные сорта зерна и марки молока. Кофе закупают большими объёмами и могут долго хранить. А в заведениях высокого уровня отдают предпочтение свежеобжаренной арабике от проверенных поставщиков. Об этом рассказала руководитель сети кофеен Светлана Тимошкина.

Кроме того, по её словам, в хороших кофейнях молоко подбирают под конкретный сорт кофе и тщательно следят за его качеством. Чем выше содержание белка, тем лучше структура напитка и пена. Для недорогих альтернатив обычно используют самое дешёвое молоко или заменители низкого качества.

А ещё профессиональные кофейни инвестируют в современное оборудование, которое позволяет стабильно готовить напитки высокого качества. Напротив, самый дешёвый кофе готовят на автоматических или устаревших приборах. Важным элементом формирования стоимости капучино является также профессиональная подготовка бариста.