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4 июля, 14:19

Пушилин: ВСУ ударили по Донецку ракетами HIMARS, погибли четыре человека

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

С территории Украины по Донецку был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли четверо мирных жителей. Об этом 4 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, около полудня украинские войска обстреляли Петровский район города с применением кассетных боеприпасов, выпущенных из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали две женщины 1994 и 1986 годов рождения и двое мужчин 1988 и 1983 годов рождения.

Также, как уточнил Пушилин, тяжёлое ранение получила женщина 1961 года рождения. Ещё трое пострадавших — женщина 1958 года и мужчины 1961 и 1952 годов — получили травмы средней тяжести.

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«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления, а родным погибших выражаю глубокие соболезнования», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее более 400 точек запуска беспилотников Вооружённый сил Украины нашли рядом с населённым пунктом Шевченко на территории ДНР. А ЦОС ФСБ распространил видео, снятое на месте схрона с химическим оружием ВСУ в ДНР. Тайник, найденный близ села Ильинка, содержал самодельные взрывные устройства с пластидом и хлорпикрином.

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Марина Фещенко
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