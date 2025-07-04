Пушилин: ВСУ ударили по Донецку ракетами HIMARS, погибли четыре человека

С территории Украины по Донецку был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли четверо мирных жителей. Об этом 4 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, около полудня украинские войска обстреляли Петровский район города с применением кассетных боеприпасов, выпущенных из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали две женщины 1994 и 1986 годов рождения и двое мужчин 1988 и 1983 годов рождения.

Также, как уточнил Пушилин, тяжёлое ранение получила женщина 1961 года рождения. Ещё трое пострадавших — женщина 1958 года и мужчины 1961 и 1952 годов — получили травмы средней тяжести.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления, а родным погибших выражаю глубокие соболезнования», — написал он в своём Telegram-канале.