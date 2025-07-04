Воспитатель лагеря, где мальчика изнасиловали бутылкой, проигнорировал мольбы о помощи

Воспитатель детского лагеря в Красноярском крае, где трое подростков надругались над 10-летним мальчиком с помощью бутылки, знал о случившимся, но проигнорировал просьбы жертвы о помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника, ребёнок сам обратился к воспитателю с жалобой, но не получил от него никакой помощи. Мужчина утверждает, что не воспринял всерьёз слова жертвы и вообще не понял, что речь идёт о половом насилии, иначе обязательно вмешался бы.