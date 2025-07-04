Воспитатель лагеря, где мальчика изнасиловали бутылкой, проигнорировал мольбы о помощи
RT: Воспитатель лагеря под Красноярском не верил словам мальчика о насилии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang
Воспитатель детского лагеря в Красноярском крае, где трое подростков надругались над 10-летним мальчиком с помощью бутылки, знал о случившимся, но проигнорировал просьбы жертвы о помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.
По данным источника, ребёнок сам обратился к воспитателю с жалобой, но не получил от него никакой помощи. Мужчина утверждает, что не воспринял всерьёз слова жертвы и вообще не понял, что речь идёт о половом насилии, иначе обязательно вмешался бы.
Следователи намерены обратиться в суд, который определит меру пресечения в отношении задержанного. Вероятно, его ждёт запрет на определённые действия.
Напомним, в детском лагере в Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком при помощи бутылки. Впоследствии выяснилось, что он был не единственной их жертвой. Другой ребёнок долгое время не говорил об унижениях со стороны тех же извергов, опасаясь мести. Известно, что ответственным за детей в лагере был спортсмен Денис Чугаев — многократный призёр соревнований по тайскому боксу и чемпион Красноярского края. Его уже уволили из лагеря.